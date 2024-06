Mbappé en danger après son arrivée ? Le Real Madrid se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vainqueur de la dernière Ligue des champions, le Real Madrid n'avait pas forcément besoin de se renforcer, surtout dans le secteur offensif. Pourtant, le club espagnol va acquérir Endrick, mais aussi Kylian Mbappé. Les places seront chères la saison prochaine, mais Rodrygo estime qu'il pourrait y avoir de la place pour tout le monde.

Un choix de riche pour le Real Madrid. La saison prochaine, Carlo Ancelotti pourrait tester plusieurs combinaisons en attaque au vu des nombreux joueurs de qualités qui composeront son équipe. Car dans le secteur offensif, Vinicius Jr et Rodrygo seront rejoints par Endrick et Kylian Mbappé. Et ce n'est pas tout puisqu'Alphonso Davies (Bayern Munich) est annoncé sur les traces du Real Madrid.

Où évoluera Mbappé ?

Arrivé en provenance du PSG, Mbappé pourrait se hisser dans le onze titulaire. A gauche ? Dans l'axe ? Il faudra attendre encore quelques semaines avant de connaître la réponse. Mais menacé par l'international français, Rodrygo estime que chacun pourrait obtenir sa chance la saison prochaine.

« C’est possible de jouer tous ensemble »