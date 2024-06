Mbappé : Un jackpot XXL déjà annoncé au Real Madrid ?

Benjamin Labrousse

Lundi soir, le Real Madrid a officialisé depuis la publication d’un communiqué, l’arrivée de Kylian Mbappé pour les cinq prochaines années. L’ex-star du PSG devrait d’ailleurs porter le numéro 9 en Espagne, tandis que la mise en vente de la prochaine tunique des Merengue sera lancée ce vendredi. En ayant conservé une grande partie de ses droits à l’image, Mbappé devrait toucher le jackpot.

L’annonce, pourtant très attendue, aura fait l’effet d’une bombe. Ce lundi soir, aux alentours de 19h30, le Real Madrid officialisait l’arrivée de Kylian Mbappé pour les cinq prochaines saisons. Après sept années au PSG, le Français va donc rallier son club de cœur, lui qui devrait d’ailleurs percevoir un salaire annuel de 57M€ selon CNN , tandis qu’ AS annonce une somme bien plus « raisonnable » avec 20M€ de salaire par an.

Mbappé a conservé 80 % de ses droits à l’image

Mais là où Kylian Mbappé a sans aucun doute frappé un grand coup, se situe au niveau de ses droits à l’image. En effet, alors que le Real Madrid oblige généralement ses vedettes à céder au moins la moitié de leurs droits, l’ex-attaquant du PSG a réussi à conserver 80 % de ces derniers. Et cela pourrait rapidement profiter au Bondynois.

Mbappé va porter le numéro 9 pour sa première saison en Espagne