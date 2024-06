Mbappé - Real Madrid : La révélation XXL sur le FC Barcelone !

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone est l’ennemi historique du Real Madrid et a été au cœur d’un clash des titans pendant neuf ans entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ces dernières années, le Real Madrid a sportivement largué le Barça. Au niveau du marché des transferts, même son de cloche, alors que le dossier Kylian Mbappé ne serait que la partie émergée de l’iceberg.

Kylian Mbappé est officiellement devenu un joueur du Real Madrid lundi soir au terme d’un long feuilleton ponctué de divers rebondissements au fil de ces années. Néanmoins, il n’a pas été seulement question du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Certes, le joueur a toujours cultivé le désir d’y jouer comme son post Instagram l’atteste, mais d’autres clubs ont tenté leur chance ou du moins ont rêvé d’accueillir le champion du monde et meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain.

Barcelone a échoué pour Mbappé, mais pas seulement

Ce fut le cas du FC Barcelone en 2017. Dans la foulée du départ de Neymar au PSG, le club culé devait à l’époque trancher entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Malgré certaines voix favorables à la venue de Mbappé au Barça , c’est Dembélé qui remportait les faveurs du FC Barcelone. Et alors que Kylian Mbappé va débarquer dans la capitale espagnole cet été après l’Euro en Allemagne avec l’équipe de France (14 juin-14 juillet), Mario Cortegana a fait un rappel des joueurs évoluant actuellement au Real Madrid et qui auraient été courtisés par le FC Barcelone.

«Le Barça a essayé de recruter au moins huit joueurs de l'équipe actuelle du Real Madrid»