FC Barcelone : Un ancien coach du PSG en approche ?

Le mercato estival approche et le changement d’entraîneur du FC Barcelone pourrait changer d’identité. Xavi Hernandez serait sur le point d’être licencié par le président Joan Laporta. Pour le remplacer, le Barça penserait à Thomas Tuchel, ex-coach du PSG, de Chelsea et plus récemment du Bayern Munich.

Dans les prochaines semaines, il se pourrait que Xavi Hernandez ne soit plus l’entraîneur du FC Barcelone. Ce qui mettrait un terme à un feuilleton aux multiples rebondissements depuis l’annonce du principal intéressé de son départ en janvier dernier à la fin de la saison. Dès lors, les informations et les déclarations se sont succédées dans les médias… jusqu’au moment où Xavi a finalement pris la décision d’honorer son contrat au Barça qui expirera en juin 2025.

Xavi Hernandez sur le départ ?

Cependant, les déclarations de Xavi Hernandez sur les difficultés financières rencontrées par l’institution qu’est le FC Barcelone auraient particulièrement déplu à Joan Laporta. Le président du Barça aurait alors remis totalement en cause l’avenir de Xavi. La Rac1 expliquait même qu’il n’en voulait plus pour la saison prochaine. Qui pour remplacer Xavi Hernandez ?

Du PSG au FC Barcelone pour Thomas Tuchel ?