Mercato : Le FC Nantes tente une signature surprise !

Auteur d'une deuxième saison complète avec le FC Nantes, Moussa Sissoko a pris une place importante au sein de l'effectif mais arrive désormais au terme de son contrat. Alors que tout le monde le voyait partir, la direction des Canaris aurait proposé une offre surprise de prolongation à son milieu de terrain.

Après la nouvelle mauvaise saison du FC Nantes, un grand ménage est annoncé pour le mercato estival. Moussa Sissoko, qui arrive en fin de contrat, a démontré qu'il pouvait encore évoluer à un haut niveau, en témoigne ses 28 matchs joués sur les 36 possibles. Son expérience et sa polyvalence ont été des atouts précieux pour l'équipe tout au long de la saison 2023-2024.

Une offre de prolongation pour Sissoko ?

Selon les informations recueillies par Ouest-France , le FC Nantes a déjà formulé une offre de prolongation à Moussa Sissoko. Il s'agirait d'un nouveau bail d'un an avec une baisse de salaire notable, mais il semble que le club soit prêt à faire un effort significatif pour conserver son milieu de terrain. Sissoko, de son côté, serait en train de réfléchir à cette proposition, pesant les avantages de rester en Ligue 1 avec Nantes contre d'éventuelles autres offres, notamment de clubs à l'étranger. Le FC Nantes espère boucler ce dossier rapidement afin de se concentrer sur d'autres aspects de son mercato. L'issue de ces négociations pourrait avoir un impact sur la stratégie de recrutement du club. Si Sissoko accepte de prolonger, le club pourrait se permettre de concentrer ses efforts sur d'autres postes. En revanche, un départ de Sissoko obligerait les dirigeants à chercher un remplaçant de même calibre, ce qui pourrait s'avérer plus complexe et coûteux.

Vers une saison pleine d'ambitions

Avec la possible prolongation de Moussa Sissoko, le FC Nantes montre clairement ses intentions pour la saison prochaine. Le club cherche à construire une équipe solide, capable de rivaliser en Ligue 1 et d'éviter les frayeurs de la relégation. En s'appuyant sur des joueurs expérimentés comme Sissoko, les Canaris espèrent créer un mélange de jeunesse et d'expérience propice à des performances régulières et ambitieuses. venir.