Il l’annonce, le Real Madrid a refusé son départ pour Paris !

Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid et a donc immédiatement vu son rêve olympique s’envoler instantanément. Eduardo Camavinga évolue à la Casa Blanca depuis 2021 et s’était déjà fait une raison concernant ses chances de représenter la France aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 auront lieu du 24 juillet au 9 août pour le tournoi de football masculin. Pour cette occasion, Thierry Henry aurait aimé pouvoir compter sur bien des cadres de l’équipe de France A quand bien même la bande de Didier Deschamps se battra pour remporter l’Euro en Allemagne du 14 juin au 14 juillet.

Eduardo Camavinga ne participera pas aux JO 2024

Au Real Madrid, Florentino Pérez s’est montré clair dès février dernier. Par le biais d’un communiqué envoyé à la Fédération française de football, le club merengue a refusé de céder ses internationaux français pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy et à présent Kylian Mbappé sont concernés.

«Il faut accepter le choix du club et avancer»