Mercato : Transfert imminent au RC Lens ?

Arnaud De Kanel

Dans l'obligation de vendre pour plus de 100M€ cet été, le RC Lens a débuté les grandes manœuvres en coulisses. Le club artésien aurait notamment trouvé un accord avec Elye Wahi pour se séparer en cas de belle offre. Prêté à Brest, Julien Le Cardinal serait également sur le point de quitter les Sang et Or.

Le 1er septembre dernier, le RC Lens annonçait dans un communiqué le prêt de Julien Le Cardinal au Stade Brestois. L'ancien joueur du Paris FC n'a pas beaucoup joué sous les ordres d'Eric Roy mais il s'y sent bien et cela pourrait permettre au RC Lens d'effectuer une vente.

Mercato - RC Lens : Le prochain entraîneur concerné par un grand dilemme https://t.co/JPNml1AF1v pic.twitter.com/d1s1JBCc8y — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

Le Cardinal veut jouer pour Brest

D'après les informations de L'Equipe , Julien Le Cardinal n'aurait pas l'intention de revenir au RC Lens. Le défenseur se sent bien dans le Finistère où il s'est rapproché de sa famille. Il aurait même trouvé un accord de principe avec le Stade Brestois et reste cependant suspendu à la décision des nouveaux dirigeants lensois.

Un rôle à jouer avec le départ de Brassier ?