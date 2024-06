Mercato - RC Lens : Un gros chèque venu d’Italie ?

La rédaction

Cet été 2024 risque d’être celui de tous les risques pour le RC Lens. Décevant cette saison, le club nordiste a vu Franck Haise faire ses valises et risque de voir certains de ses joueurs vouloir imiter leur ex-entraîneur, en l’absence de coupe d’Europe l’année prochaine. Si le nom du futur coach Sang et Or n’a pas encore été annoncé, les pensionnaires de Bollaert semblent déjà s’activer pour le mercato. Dans le sens des départs, Andy Diouf pourrait bien être libéré par ses dirigeants.

La saison avait tout pour être inoubliable du côté du RC Lens, elle aura finalement été très moyenne. Après avoir terminé à la deuxième place de Ligue 1 la saison dernière, les Lensois ont hérité d’un groupe très relevé en Ligue des Champions, duquel il ne sont pas arrivés à sortir. Mais le gros point noir a très clairement été les performances en championnat, puisque les Sang et Or ont conclu l’exercice au 7ème rang. Un vaste dégraissage devrait avoir lieu après cette saison en demi-teinte, et Andy Diouf ne devrait pas être retenu.

Andy Diouf vers un départ ?

À en croire l’ÉQUIPE , le RC Lens ne serait pas opposé à un départ d’Andy Diouf. Recruté 14M€ au FC Bâle l’été dernier, le milieu de terrain n’a pas donné satisfaction dans le Nord. L’AS Roma serait intéressée par le profil du joueur de 21 ans, mais si le club italien souhaite passer à l’attaque, il devra débourser la même somme que celle utilisée par les Lensois pour enrôler le Français. Les pensionnaires de Bollart ne veulent pas perdre d’argent.

Une saison décevante pour Diouf