Mercato - PSG : Du lourd est visé, coup de tonnerre pour Hakimi ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG souhaite se renforcer en charnière centrale, dans l’entrejeu ou encore en attaque, la presse espagnole a révélé cette semaine que Luis Campos verrait également d’un bon œil le recrutement d’un nouveau latéral droit et serait séduit par le profil de Jeremie Frimpong. Un transfert lié à l’avenir d’Achraf Hakimi selon le journaliste Jonathan Johnson.

Le Bayer Leverkusen est incontestablement la sensation de la saison. Invaincu en Bundesliga, le club allemand a été sacré pour la première fois de son histoire et aurait pu frapper encore plus fort avec une finale de Ligue Europa perdue contre l’Atalanta. Une saison rendue possible par les grandes prestations de ses joueurs, à l’instar de Jeremie Frimpong, totalisant 14 buts et 12 passes. De quoi attirer l’oeil du PSG.

Le PSG reçoit une réponse claire pour ce transfert en Ligue 1 https://t.co/oxYYpi5hxb pic.twitter.com/QfapMR6T35 — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Le PSG lorgne Frimpong

Selon AS , le latéral droit néerlandais serait dans le collimateur du PSG, estimant que son profil serait l’idéal pour le jeu de Luis Enrique. Une piste qui peut surprendre quand on sait que le club dispose déjà dans ses rangs d’Achraf Hakimi, considéré comme l’un des meilleurs à son poste. Aux yeux de Jonathan Johnson, une arrivée de Frimpong pourrait coïncider à un départ du Marocain, pas si improbable.

Un recrutement uniquement pour remplacer Hakimi ?