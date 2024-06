Mercato : Le PSG tient sa première recrue, nouvelle révolution ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour son premier transfert de l’été, le PSG crée la surprise. Alors qu’on attendait du mouvement en défense, dans l’entrejeu ou alors en attaque après le départ de Kylian Mbappé, la première opération du mercato devrait concerner le poste de gardien avec l’arrivée attendue de Matvey Safonov qui pourrait bousculer la hiérarchie. Une bonne idée ?

Depuis l’arrivée du Qatar, le PSG a pris l’habitude de procéder à de nombreux changements dans les cages. À ce jour, douze portiers ont disputé au moins un match officiel avec le club, et un treizième va s’ajouter à la liste prochainement. Âgé de 25 ans, le Russe Matvey Safonov va quitter Krasnodar pour s’engager en faveur du PSG dans le cadre d’un transfert compris entre 15 et 20M€, et il ne devrait pas tarder avant d’obtenir du temps de jeu.

Donnarumma en danger

Comme l’a indiqué cette semaine L’Équipe , le PSG veut rabattre les cartes dès le début de la saison prochaine. Gianluigi Donnarumma, Arnau Tenas et donc Matveï Safonov auraient été prévenus qu’aucune hiérarchie ne serait établie, permettant aux doublures de l’Italien d’espérer obtenir davantage de temps de jeu à l’avenir.

Safonov voire Tenas peuvent ne profiter ?