Transferts : C’est décidé, ils veulent être au PSG la saison prochaine !

Si certains joueurs du PSG ont su s’illustrer au cours de la saison, ce n’est pas le cas de tout le monde. Milan Skriniar et Randal Kolo Muani ont déçu pour leur première année dans la capitale, au point que leur avenir est remis en question. Mais à les entendre, un départ n’est pas à l’ordre du jour.

L’heure est au bilan du côté du PSG. Pour sa première année dans la capitale, Luis Enrique est parvenu à réaliser le triplé en s'emparant de la Ligue 1, de la Coupe de France et du Trophée des Champions. En revanche, le club de la capitale a connu une nouvelle déception en Ligue des champions avec une élimination face au Borussia Dortmund, malgré son statut de favori en demi-finale. Plusieurs joueurs ont impressionné, à l’instar de Bradley Barcola. D’autres ont en revanche déçu. C’est le cas de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, des joueurs qui n’apparaissent pas comme des éléments intransférables sur le mercato, mais les deux hommes semblent déjà avoir tranché pour leur avenir.

« Je ne compte pas partir »

L’attaquant et le défenseur sont en effet bien décidés à rester et à s’imposer au PSG. Et ils n’hésitent pas à le faire savoir. « Il n'y a pas eu de discussion par rapport au fait de rester ou partir. Je me sens très très bien ici et je ne compte pas partir », a indiqué cette semaine l’international français. Même son de cloche chez Milan Skriniar, arrivé libre l’été dernier en provenance de l’Inter.

« Je veux rester à Paris bien sûr »