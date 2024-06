Mercato : Nouvelle signature au RC Lens, le boss jubile

Arnaud De Kanel

La révolution se poursuit au RC Lens ! Après avoir changé son organigramme, le club artésien a officialisé ce lundi l'arrivée de son nouvel entraineur. Will Still a en effet paraphé un contrat de trois ans avec les Sang et Or pour le plus grand bonheur de Pierre Dréossi, le nouveau directeur général.

C'est fait, le RC Lens tient son nouvel entraineur. Ce lundi, le club artésien a annoncé par le biais d'un communiqué la signature de Will Still. « Tacticien talentueux et fédérateur, Will Still est le nouveau coach du Racing. Habitué aux records de précocité et aux performances importantes depuis le début de sa carrière d’entraîneur, le Belgo-britannique a paraphé un contrat de 3 années en Artois », peut-on lire sur le site internet du RC Lens. Le Belge de 31 ans succède donc à Franck Haise qui s'est engagé avec l'OGC Nice il y a quelques jours. Nommé directeur général suite au départ d'Arnaud Pouille, Pierre Dréossi a réagi à l'arrivée de l'ancien tacticien du Stade de Reims.

«Une personnalité fédératrice obsédée par la gagne»

« Nous nous réjouissons de l'arrivée de Will Still au Racing Club de Lens. Will était notre priorité absolue pour occuper le poste d'entraineur et amorcer le nouveau cycle qui s’ouvre au club. Will n’est pas seulement un coach prometteur qui a battu des records de précocité, c’est une personnalité fédératrice obsédée par la gagne », a déclaré Pierre Dréossi à travers un communiqué du RC Lens. Le directeur général des Sang et Or est aux anges.

«Nous sommes heureux d’accueillir Will»