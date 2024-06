Varane - RC Lens : Un gros coup se prépare ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion du monde en 2018, Raphaël Varane est libre de rejoindre l'équipe de son choix après son départ de Manchester United. A 31 ans, il pourrait accepter un dernier défi avant de tirer sa révérence. En cas de retour en France, l'ancien défenseur du Real Madrid pourrait donner son accord au RC Lens, qui va devoir trouver la bonne formule pour valider cette opération.

Raphaël Varane entre dans la dernière ligne droite de sa carrière. A 31 ans, le défenseur central, de plus en plus diminué, pourrait choisir le dernier club de sa carrière cet été. Il y a quelques mois, il avait lâché quelques indices sur le lieu de sa retraite. « Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse Manchester ou Lens » avait-il confié à GQ. Depuis, Varane a quitté Manchester United et il ne semble pas vouloir raccrocher les crampons tout de suite.

Varane est libre de tout contrat

Alors, l'option RC Lens a pris soudainement de l'épaisseur. Président du club nordiste, Joseph Oughourlian a confié qu'il restait encore beaucoup de travail dans ce dossier. « Pour le fan que je suis, c’est mon rêve. Pour le président, il n’y a pas de négociation, il faudra voir les éléments financiers. Quand on fait un discours de rigueur, il faut regarder les éléments » a-t-il confié.

« Il y a une envie qui est réciproque »