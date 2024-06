Mercato : Zidane, Mourinho… Il réclame une folie à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l'OM a fait de Sergio Conceiçao son grand favori pour s'installer sur le banc la saison prochaine. Mais pour Steve Savidan, ce n'est pas suffisant. Selon l'ancien international français, Pablo Longoria doit se montrer plus entreprenant en tentant d'attirer des pointures comme Zinédine Zidane.

L'OM s'attaque à Sergio Conceiçao. Selon les informations du 10Sport.com, l'ancien coach de Porto est la priorité absolue de Pablo Longoria pour remplacer Jean-Louis Gasset. Mais pour Steve Savidan, la direction de l'OM doit viser plus haut.

Savidan réclame du lourd

« Je me demande pourquoi Marseille ne réfléchit pas à du très haut comme par exemple Zinédine Zidane ou José Mourinho. Marseille est un club engageant, passionnant. On a trop de limites en France, on n’est pas du tout prétentieux. Les dirigeants marseillais ne s’affirment pas vraiment » a déclaré l'ancien international français lors de l'émission Rothen S'Enflamme sur RMC.

Zidane, Mourinho... La vérité est dévoilée