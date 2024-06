Franck Haise : Nouveau coup de tonnerre après le RC Lens ? Il répond

Arnaud De Kanel

Franck Haise, principal architecte du renouveau du RC Lens, a quitté le club artésien cette semaine. En quête de nouveaux défis, l'ex-entraîneur des Sang et Or a décidé de relever un nouveau challenge en s'engageant avec l'OGC Nice, club qui fait l'objet de plusieurs rumeurs de vente ces dernières heures. Le président Jean-Pierre Rivère a clarifié la situation des Aiglons.

A la fin de la saison, Franck Haise semblait exténué et son avenir à la tête du RC Lens paraissait incertain. En l'espace d'un mois, la situation a pris un tournant inattendu : le technicien de 53 ans a pris les rênes de l'OGC Nice. Toutefois, le club niçois pourrait connaître un nouveau bouleversement avec un possible changement de propriétaire à l'horizon.

L'OGC Nice à vendre ?

Selon The Independent , le groupe Ineos, dirigé par Jim Ratcliffe, envisagerait de céder l'OGC Nice, dont il est propriétaire depuis 2019. Cette décision serait motivée par l'entrée de Ratcliffe au capital de Manchester United en début d'année, amenant le milliardaire anglais à reconsidérer ses engagements dans le club azuréen. Jean-Pierre Rivère a tenu à éteindre cette rumeur.

«L’objectif de l’actionnaire à ce jour n’est absolument pas de vendre»