Le RC Lens annonce une énorme galère

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs mois maintenant, le RC Lens a fait part de son envie d'acheter le stade Bollaert. Un projet de grande envergure qui nécessite forcément des moyens. Or, il s'avère que les finances du club artésien ne sont pas au mieux, ce qui retarde forcément la concrétisation de ce projet comme l'a annoncé le président Joseph Oughourlian.

Le RC Lens veut devenir propriétaire de son stade. En octobre dernier, les discussions s'étaient d'ailleurs accélérées entre la mairie et le club artésien au sujet de ce projet. Joseph Oughourlian a confirmé ce désir mais il reconnait que tout est en stand-by actuellement, la faute à des finances inquiétantes.

«On n’a pas mis d’argent de coté»

« On pense qu’il faut ramener Bollaert dans le club pour toute sorte de raison. On a vécu avec la crise des moments très durs et si on avait eu un actif comme Bollaert ça aurait aidé avec les financiers », a déclaré le président du RC Lens en conférence de presse ce lundi.

«Est-ce qu’on la capacité financière ? La réponse est non»