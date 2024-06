RC Lens : Coup de tonnerre, un deal capote !

Arnaud De Kanel

Un vent de panique souffle sur le RC Lens. Après une belle deuxième place la saison passée, les Sang et Or ont fini septièmes et ils ne sont donc pas assurés de participer à l'Europe. Cela aura des conséquences sur un budget qui alerte déjà les dirigeants. La trésorerie serait vide et la situation est d'autant plus inquiétante qu'un fonds d'investissement qui devait entrer au capital a décidé de se rétracter.

Le RC Lens est dans une drôle de situation. Après une saison 2022-2023 exceptionnelle, les dirigeants avaient revalorisé plusieurs contrats et le budget avait forcément été revu à la hausse, notamment après les ventes record de Lois Openda et Seko Fofana, mais aussi grâce aux revenus engéndrés par la qualification en Ligue des champions. Mais neuf mois plus tard, le constat est terrible. Comme l'a annoncé Joseph Oughourlian ce lundi en conférence de presse, la trésorerie est totalement vide ! Et alors que le fond d'investissements ISOS Capital devait devenir actionnaire minoritaire en récupérant 25% des parts du club, le groupe américain s'est rétracté alors que le club artésien avait affiché un certain optimisme.

«Ils n’ont pas levé l’argent pour faire la transaction»

« ISOS Capital ne viendra pas. Ils n’ont pas levé l’argent pour faire la transaction. Je pense que le club a fait une erreur majeure de communication en annonçant l’arrivée d’un actionnaire alors que l’on était très loin d’avoir clôturé un deal. Mon rôle, c’est de trouver des fonds pour le club », a déclaré Joseph Oughourlian en conférence de presse. Le RC Lens doit donc s'asseoir sur cette rentrée d'argent et devra entre autres vendre ses meilleurs éléments pour compenser ce deal tombé à l'eau.

«Nous allons faire des ventes»