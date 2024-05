RC Lens : C'est terminé pour le boss !

La rédaction

C’est une opération qui semblait en bonne voie, et qui serait à quelques heures d’une officialisation. Arrivé il y a quatre saisons sur le banc du RC Lens, Franck Haise devrait quitter les Sang et Or pour s’engager en faveur de l’OGC Nice. Les négociations auraient déjà abouti, et quelques détails ont fuité dans la presse.

Comme pressenti, Franck Haise devrait bel et bien quitter le RC Lens pour s’asseoir sur le banc de touche de l’OGC Nice. De nombreuses rumeurs indiquaient depuis quelques jours que le technicien de 53 ans était très proche d’un accord avec les Aiglons, et ce serait désormais chose faite. L’ÉQUIPE croit en tout cas savoir que les pourparlers ont abouti.

Accord entre Haise et Nice ?

À en croire les informations de l’ÉQUIPE , l’OGC Nice et Franck Haise sont parvenus à un accord. Le média français précise que l’ancien coach du FC Lorient devrait s’engager pour trois saisons. 2M€ devraient être versés par les Niçois au RC Lens pour s’attacher les services de l’entraîneur.

Haise n’arrive pas seul