Mercato : Signature improbable pour cette ancienne gloire du PSG !

Sans club depuis novembre 2023 et la rupture de son contrat avec Montpellier, Mamadou Sakho devrait prochainement s’engager du côté du Torpedo Kutaisi, actuel deuxième du championnat géorgien. Le défenseur français de 34 ans aurait été conquis par le projet du club et aurait même refusé d'autres propositions pour y signer.

Mamadou Sakho, ancien défenseur emblématique du Paris Saint-Germain, s'apprête à relever un nouveau défi des plus inattendus. Le joueur de 34 ans va signer avec le Torpedo Kutaisi, un club de première division géorgienne. Cette décision a surpris bon nombre de fans et d'observateurs du football, qui s'attendaient à le voir terminer sa carrière dans un championnat plus réputé. Selon les informations de RMC Sport , ce choix serait notamment motivé par des questions de salaire et de conditions de vie pour sa famille.

Une nouvelle aventure pour Sakho

Après avoir évolué dans plusieurs grands championnats européens, notamment en Angleterre avec Liverpool et Crystal Palace, et en France avec le PSG et Montpellier, Mamadou Sakho semble prêt pour cette nouvelle aventure en Géorgie. Loin des projecteurs des stades européens, il apportera son expérience et son leadership au Torpedo Kutaisi. Ce club, qui souhaite se faire une place sur la scène européenne, pourrait bénéficier de l'apport d'un joueur de la trempe de Sakho, tant sur le terrain qu'en dehors.

Un impact attendu en Géorgie

Pour le Torpedo Kutaisi, la signature de Mamadou Sakho représente un coup de maître sur le marché des transferts. L'arrivée de l'ancien international français est perçue comme un signal fort des ambitions du club. En plus de renforcer la défense, Sakho devrait jouer un rôle clé dans le vestiaire en tant que mentor pour les jeunes talents géorgiens. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à accroître la compétitivité du football géorgien et à attirer davantage l'attention des médias.



Par Quentin Bionier