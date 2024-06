Mercato - PSG : La mission secrète du Barça en grand danger ?

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone a vu Xavi Simons lui échapper à l’été 2019, moment où il signait au PSG. Et pendant l’intersaison actuelle, le Barça aurait eu pour projet de rapatrier le Néerlandais en se faisant particulièrement discret afin de boucler son retour en prêt. Néanmoins, le feuilleton s’est épicé avec différents clubs dans cette opération.

Le Paris Saint-Germain n’a jamais vraiment pu compter sur Xavi Simons depuis son arrivée à l’été 2019 en provenance du FC Barcelone. Depuis, le milieu offensif et ailier néerlandais à présent âgé de 21 ans, est parti libre au PSV Eindhoven à l’été 2022 avant d’être rapatrié au Paris Saint-Germain par le biais d’une clause de rachat de 6M€ l’été dernier. Dans la foulée, Simons a été prêté au RB Leipzig où il a confirmé les espoirs placés en lui, si bien que le PSG attendrait sa réponse finale concernant son avenir. Un accord a été passé l’été dernier entre les deux parties, permettant à Simons de recevoir un bon de sortie si tel était son souhait comme le10sport.com vous l’a dernièrement fait savoir.

«Le plan initial du Barça était de rester très discret pour tenter quelque chose de secret»

Pour le dernier épisode en date du Here We Go Podcast , Fabrizio Romano s’est confié au sujet du dossier Xavi Simons et d’un projet recrutement secret du FC Barcelone. « Le plan initial du Barça était de rester très discret pour tenter quelque chose de secret afin d'obtenir le feu vert pour un prêt du Paris Saint-Germain. Le PSG ne veut pas vendre Xavi Simons cet été. L'intention du PSG est de conclure un accord de prêt pour Xavi Simons si le joueur veut partir ».

«L'attente de Xavi Simons est d'être prêté la saison prochaine»