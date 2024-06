Mercato : Priorité du PSG, il va signer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un nouvel attaquant pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG semble avoir fait de Kvicha Kvaratskhelia sa grande priorité pour ce mercato estival. Un accord aurait même été trouvé entre les deux parties. Mais finalement, le Géorgien devrait prolonger à Naples.

Cet été, l'une des priorités du PSG serait de dénicher le successeur de Kylian Mbappé qui a signé au Real Madrid. Dans cette optique, la direction parisienne est déjà très active en coulisses et a déjà avancé sur plusieurs pistes. Cependant, la priorité de Luis Enrique ne devrait pas signer à Paris.

Kvaratskhelia proche de prolonger à Naples ?

Et pour cause, selon les informations de la Rai , Kvicha Kvaratskhelia va prolonger son contrat au Napoli ! L'accord serait désormais imminent et le Géorgien pourrait signer un nouveau bail avec son club assorti d'un salaire annuel estimé à 5M€, sans compter les bonus. Un coup dur pour le PSG, qui avait également un accord avec le joueur.

Conte en fait son joueur clé pour son projet

Mais il semblerait que l'arrivée d'Antonio Conte sur le banc napolitain ait clairement changé la donne. Le technicien italien a immédiatement fait de Kvicha Kvaratskhelia sa grande priorité pour son nouveau projet. Le Géorgien sera son joueur clé cette saison. Le PSG va probablement devoir se tourner vers d'autres pistes.