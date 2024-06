Mercato : Un attaquant répond au PSG pour remplacer Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé comme la grande priorité du PSG pour prendre la succession de Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia a envoyé de mauvais signaux ce dimanche. Le buteur du Napoli a évoqué son profond attachement pour son équipe et ses fans. Difficile de l'imaginer partir cet été, alors que la presse italienne annonce un accord imminent pour sa prolongation.

Le PSG est désormais fixé. Le club parisien sait qu'il devra faire sans Kylian Mbappé lors du prochain exercice, et les années suivantes. Comme l'a annoncé Luis Enrique, il sera difficile de remplacer l'international tricolore, mais la formation a quelques idées en tête pour renforcer le groupe. L'une des pistes envisagées mène à Khvicha Kvaratskhelia. Le joueur du Napoli a même été annoncé comme la priorité du Qatar pour remplacer Mbappé selon les dires du Parisien .

Révolution au PSG, il se lâche après son gros transfert https://t.co/M51rOS7Om5 pic.twitter.com/CWQMjr6sFL — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Un échec se profile pour le PSG

Récemment, le PSG aurait offert près de 100M€ au Napoli pour racheter le contrat de Khvicha Kvaratskhelia. Tenté par une aventure à Paris, l'international géorgien aurait donné son accord à la direction, avant de retourner sa veste. Selon les informations de la presse italienne, le nouveau coach, Antonio Conte, serait parvenu à lui faire changer d'avis. Désormais, Kvaratskhelia serait tout proche de prolonger son contrat au Napoli. D'ailleurs, ses dernières déclarations traduisent un profond attachement à la formation transalpine.

Khvicha Kvaratskhelia s'adresse aux fans du Napoli