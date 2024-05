Cristiano Ronaldo sort du silence pour ce coup de tonnerre au Real Madrid

Jean de Teyssière

Au Real Madrid, nombreuses sont les légendes qui se sont succédées. Alfredo Di Stefano, Raul, Zinédine Zidane, Cristiano Ronaldo pour ne citer qu'elles. Un autre grand joueur va tirer sa révérence : Toni Kroos. L'international allemand a annoncé prendre sa retraite à la fin de la saison et Cristiano Ronaldo lui a rendu hommage.

Considéré comme le plus grand joueur de l'histoire du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a marqué de son empreinte son passage madrilène. Entre 2009 et 2018, le quintuple Ballon d'Or a inscrit 450 buts en 418 matchs toutes compétitions confondues. Il a évidemment fait partie de l'incroyable épopée des hommes de Zinedine Zidane, avec trois succès consécutifs en Ligue des Champions. Une épopée partagée avec une autre légende madrilène, Toni Kroos, qui a annoncé mettre fin à sa carrière à la fin de l'Euro 2024.

Kroos prendra sa retraite à la fin de la saison

Ce mardi, Toni Kroos a surpris du monde en publiant un message sur son compte Instagram : « Aujourd'hui, après 10 ans, à la fin de la saison, cette vie s'achève. Je n'oublierai jamais cette décennie réussie et passionnante ! En même temps, cette décision signifie que ma carrière de footballeur actif se terminera cet été, après le Championnat d'Europe. Comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid est et sera mon dernier club. Aujourd'hui, je suis heureux et fier d'avoir trouvé dans ma tête et dans mon cœur le bon moment pour prendre cette décision. Mon ambition a toujours été de terminer ma carrière au plus haut niveau . »

