Mercato - PSG : Encore un divorce compliqué pour Al-Khelaïfi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Layvin Kurzawa est parti libre cet été et vient de régler ses comptes publiquement dans la presse avec son ancien président, Nasser Al-Khelaïfi. Le latéral gauche vient donc compléter la liste, assez exhaustive, des joueurs ayant connu un divorce relativement compliqué avec le patron du PSG depuis le début de l'ère QSI. Petit tour d'horizon.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar en 2011, le club a complètement changé de dimension sur le plan financier et réalise donc des opérations beaucoup plus importantes sur le marché des transferts. Certaines se sont avérées être de grandes réussites, mais parfois, la séparation se passe relativement mal entre certains joueurs du PSG et leur président, Nasser Al-Khelaïfi. Layvin Kurzawa (31 ans) vient notamment d'en faire les frais, et le latéral gauche s'est lâché dans les colonnes de L'EQUIPE en taclant son ancien dirigeant, lui qui vient tout juste de quitter le PSG en fin de contrat.

« Il y a eu un manque de respect »

« Je ne critique pas l'institution PSG, mais oui, c'est la direction. Il y a eu un manque de respect envers moi sur cette dernière année, et les précédentes. Je ne veux pas rentrer dans les détails mais il faut garder en tête que j'ai passé neuf ans au club et je n'ai eu aucun problème avec qui que ce soit. Quand on voit comment ça s'est fini avec Thiago Silva ou avec Edinson Cavani, deux légendes... Je ne me compare pas à eux, loin de là, mais comme eux, j'ai toujours aimé le club », lâche Kurzawa, qui fait donc référence à d'anciennes stars ayant quitté le PSG en mauvais termes avec Nasser Al-Khelaïfi. Et la liste est effectivement assez longue.

Mbappé, Rabiot, Ben Arfa... Les divorces houleux du PSG

Un autre joueur a quitté le PSG libre en fin de contrat cet été, et non des moindres : Kylian Mbappé. Les relations entre la star de l'équipe de France et Nasser Al-Khelaïfi ont été particulièrement houleuses ces derniers mois, et Mbappé avait lui aussi critiqué les méthodes de son ancien président sans le nommer au moment de régler ses comptes. En 2020, deux grands noms de l'ère QSI n'avaient pas été conservé par le PSG : Thiago Silva et Edinson Cavani, qui n'ont pas forcément eu la sortie qu'ils méritaient en raison de mésententes en interne avec le dirigeant parisien. Et d'autres clashs ont explosé avec beaucoup plus de résonance les années précédentes entre Nasser Al-Khelaïfi et certains joueurs du PSG, comme Adrien Rabiot et Hatem Ben Arfa.