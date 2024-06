NBA : Dallas souhaite associer Luka Doncic à une star à 160 millions de dollars

Florian Barré

Après s'être inclinés face aux Boston Celtics en finale de la NBA, les Dallas Mavericks chercheront à améliorer leur effectif cet été. Ce n'est jamais une tâche facile, surtout dans le cadre de la nouvelle CBA de la ligue, mais Dallas est déterminé à entourer Luka Doncic des bons éléments, afin de renouveler le long et intense parcours en séries éliminatoires de cette année. Et c’est du côté des Portland Trail Blazers que les Mavs auraient le visage tourné.

À la fois si proche et si loin du deuxième titre NBA de leur histoire, les Dallas Mavericks ont considérablement progressé cette saison. Pour autant, tout n’est pas parfait. Et c’est pour cette raison que le front office de la franchise texane travaille déjà dans l’optique d’entourer Luka Doncic de la meilleure des manières. Dans un récent rapport d'Ian Begley, il a été révélé que Dallas est l'une des équipes intéressées par l’intérieur des Portland Trail Blazers, Jerami Grant.

Un contrat XL

« Plusieurs équipes, dont les Mavs, ont vérifié la situation de Jerami Grant à Portland », a écrit Begley. Grant, 30 ans, entame la deuxième saison d'un contrat de 160 millions de dollars sur cinq ans avec les Trail Blazers. Selon Bobby Marks d’ ESPN , le plafond salarial devrait augmenter régulièrement au cours des prochaines saisons en raison des nouveaux accords de droits de diffusion de la NBA. Ceci est pertinent car l’accord de Grant sera perçu très différemment dans 2-3 ans. Toujours est-il que Grant a été très productif depuis qu'il est devenu titulaire à temps plein dans la NBA.

Grant, un très bon choix pour les Mavs

D’ailleurs, en rejoignant les Detroit Pistons en 2020, Grant a éclaté avec un sommet en carrière de 22,3 points par match, terminant deuxième dans le vote du joueur ayant le plus progressé. Aux côtés de Luka Doncic et Kyrie Irving, Grant bénéficierait donc de l’attention défensive portée par les adversaires à ces deux-là et pourrait ainsi être un excellent scoreur pour Dallas. Bien que la logistique de l’acquisition de son contrat soit difficile à gérer pour les Mavericks, ce serait un excellent choix pour des Texans qui manquent peut-être de profondeur à ce niveau-là.