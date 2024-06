Mercato : Le PSG tente un transfert improbable !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'un des objectifs du PSG sera de recruter un nouveau milieu de terrain pour épauler Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Dans cette optique, plusieurs pistes sont déjà étudiées, mais le club de la capitale serait intéressé par un nouveau joueur, à savoir Johnny Cardoso, l'international américain du Bétis.

Encore une fois, le PSG va tenter de se renforcer au milieu de terrain. Et pour cause, Manuel Ugarte n'a pas réussi à donner satisfaction sur le long terme, tout comme Fabian Ruiz. Le club parisien cherche donc un joueur à installer devant la défense pour épauler Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Joao Neves semble être la priorité de Luis Campos et Luis Enrique, mais Benfica se montre intransigeant en réclamant 120M€ pour son transfert.

Johnny Cardoso dans le viseur du PSG ?

Ainsi, le PSG active d'autres pistes, et selon les informations de Diario de Sevilla , l'une d'elles mènent à Johnny Cardoso (22 ans). Le média andalou assure que le club parisien a déjà contacté l'entourage du milieu de terrain américain recruté par le Bétis lors du précédent mercato d'hiver pour 6M€ en provenance de l'Internacional Porto Alegre.

Déjà une énorme concurrence dans ce dossier

Néanmoins, le PSG ne sera pas seul dans ce dossier puisque la Juventus et l'AS Roma ont également pris contact avec l'entourage de Johnny Cardoso. Le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, Galatasaray ou le Borussia Dortmund seraient également intéressés par le profil de l'international américain (13 sélections).