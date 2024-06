Mercato - PSG : Un crack de l’Euro fixe ses conditions pour son transfert !

Alexis Brunet

Le PSG veut recruter au minimum un attaquant cet été, pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Nico Williams fait notamment partie des plans du club de la capitale, lui qui brille à l’Euro avec l’Espagne. L’attaquant de l’Athletic Bilbao se sert justement de cette vitrine pour fixer des prétentions salariales élevées aux équipes intéressées par ses services.

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG a décidé de miser sur le recrutement de nombreux joueurs à plusieurs postes différents. L’objectif est ainsi de construire une équipe encore plus compétitive et cohérente. Mais le club de la capitale va sans doute tout de même recruter une pointure en attaque.

Nico Williams est dans les petits papiers du PSG

Le PSG a déjà recruté un gardien cet été, en la personne de Matvey Safonov, mais c’est sans doute pour un attaquant qu’il sera prêt à faire des folies. Selon le journaliste Rudy Galetti, qui s’est exprimé pour TEAMTALK , Luis Campos penserait notamment à Nico Williams pour succéder à Kylian Mbappé. L’Espagnol dispose d’une clause libératoire de 58M€ et il est également pisté par le FC Barcelone et Chelsea.

Williams demande un gros salaire

Nico Williams a brillé cette saison avec l’Athletic Bilbao, puisqu’il a inscrit huit buts et il a délivré 19 passes décisives en 37 rencontres toutes compétitions. Sélectionné avec l’Espagne pour l’Euro, il a continué sur sa lancée en impressionnant sur son côté gauche par sa rapidité et ses dribbles. L’attaquant sait qu’il dispose d’une cote élevée et il demande donc une rémunération importante aux clubs intéressés par ses services. Selon Rudy Galetti, Williams demande un salaire avoisinant 300 000 euros par semaine. Une somme qui pourrait freiner certains prétendants, comme le FC Barcelone, par exemple, qui a depuis plusieurs saisons quelques difficultés financières. Reste à voir si le PSG acceptera de verser un tel salaire à l’international espagnol ou bien s’il décidera de creuser une autre piste.