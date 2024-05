Real Madrid : Mbappé en rajoute une couche pour son grand rêve

Benjamin Labrousse

Futur joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait voir le club espagnol le priver d’une participation aux Jeux olympiques de Paris 2024. La star du PSG rêve pourtant d’y prendre part, et l’a de nouveau affirmé ce jeudi après-midi. Néanmoins, Mbappé a également affirmé qu’il se conforterait au choix de son futur club.

Le vendredi 10 mai, Kylian Mbappé officialisait son départ du PSG en fin de saison. Désormais, tout indique que le numéro 7 évoluera du côté du Real Madrid la saison prochaine. L’été risque d’être animé pour le Bondynois, qui va également prendre part à l’Euro avec l’équipe de France dont il est le capitaine. Cependant, la participation de Kylian Mbappé aux JO de Paris 2024 est sérieusement compromise, malgré le fait que ce dernier souhaite réellement y prendre part.

PSG - Real Madrid : Riolo annonce la fin du rêve de Mbappé https://t.co/rTELsiVSZk pic.twitter.com/P36Br8vdZV — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

« Si j'y vais, je vais vivre un rêve éveillé »

« J'ai toujours dit que les JO à Paris seraient un évènement spécial et que je voulais y être. Est-ce que mon ambition a changé ? Non. La décision finale appartient toujours à la même personne. Je ne peux pas me prononcer. On ne m'a rien dit. Je suis arrivé à un moment de ma carrière et de ma vie où je prends plus de recul sur les situations. Si j'y vais, je vais vivre un rêve éveillé. Si je n'y vais pas, j'accepterai et je ferai ce qu'on me dit de faire » , déclarait Mbappé en mars dernier. En effet, le Real Madrid ne souhaite absolument pas que son futur joueur participe aux Jeux olympiques...

« Je n'ai plus besoin de dire mon intention, tout le monde la connaît »