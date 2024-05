Mercato : Mbappé au Real Madrid, premier avertissement !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La saison prochaine, Kylian Mbappé évoluera au Real Madrid et découvrira pour la première fois de sa carrière un autre championnat que la Ligue 1, ainsi que le Clasico face au FC Barcelone. Chez les Blaugrana, on attend de pied ferme l’international français du PSG comme l’a fait comprendre Robert Lewandowski.

Une page va se tourner dans les prochains jours. Officiellement sous contrat avec le PSG jusqu’au 30 juin 2024, Kylian Mbappé ne va pas prolonger et rejoindra prochainement le Real Madrid, touchant enfin au but avec sa grande priorité. A 25 ans, l’international français quitte la Ligue 1 pour la première fois de sa carrière pour prendre la direction de l’Espagne. Là-bas, Mbappé prendra part à l’un des matches les plus mythiques du football mondial, le Clasico contre le FC Barcelone, bien déterminé à mener la vie dure à la nouvelle équipe du Real Madrid comme l’a expliqué Robert Lewandowski dans Marca .

« Tous les chemins mènent au Real Madrid »

« Ce n'est pas encore officiel mais il semble que tous les chemins mènent au Real Madrid », reconnaît Robert Lewandowski au sujet de Kylian Mbappé, affirmant ne pas avoir peur de ce recrutement XXL. « Non, bien sûr, c'est un joueur incroyable et s'il va au Real Madrid, ce sera une équipe très forte. Mais notre mentalité doit être la suivante : peu importe la qualité de ses joueurs, si nous sommes une équipe et que nous travaillons ensemble, nous pouvons le battre. »

« Le Real Madrid aura probablement besoin de temps »