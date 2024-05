Départ de Mbappé : Que doit faire le PSG ?

Pierrick Levallet

Cet été, le mercato devrait encore être mouvementé du côté du PSG. Le club de la capitale va perdre Kylian Mbappé le 30 juin prochain et va donc chercher à le remplacer de la meilleure des manières. Dans cette optique, les dirigeants parisiens exploreraient quelques pistes sur le marché des transferts mais pourraient aussi miser sur des éléments déjà au club. Alors que doit faire le PSG pour compenser le départ de Kylian Mbappé ? C'est notre sondage du jour !

Ce n'était plus un secret pour personne, mais Kylian Mbappé a malgré tout voulu annoncer le nouvelle de lui-même. Le capitaine de l'équipe de France a révélé sur les réseaux sociaux qu'il allait quitter le PSG une fois son contrat expiré le 30 juin prochain. Le club de la capitale commencerait donc à s'activer sur le mercato pour compenser le départ de la star de 25 ans. Luis Campos aurait multiplié les pistes jusqu'à présent.

PSG : Une fake news à 100M€ sur le successeur de Mbappé ? https://t.co/WmQeOTi52t pic.twitter.com/neHFgcfUyx — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

Le PSG multiplie les pistes sur le mercato

En effet, le conseiller football du PSG continue d'avoir des vues sur Victor Osimhen. Le pensionnaire de la Ligue 1 le ciblait déjà l'été dernier comme Le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Mais le PSG garderait aussi un oeil sur Khvicha Kvaratskhelia, l'autre star de Naples. La presse italienne a même fait savoir que les Rouge-et-Bleu avaient dégainé une offre de 100M€ pour le Géorgien. Benjamin Sesko, Michael Olise ou encore Viktor Gyökeres seraient aussi visés.

Kolo Muani et Ramos partis pour avoir une seconde chance ?