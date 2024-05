Vente du PSG, un mercato de folie a été annulé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé par le PSG entre décembre 2005 et juin 2007, Guy Lacombe est revenu sur son aventure parisienne. Le technicien avait fait le lien entre l'ère Canal + et celle de Colony Capital, dont l'arrivée a été actée durant son mandat. Ce rachat avait d'ailleurs ruiné ses plans sur le mercato.

Guy Lacombe a accordé un long entretien à Culture PSG . L'occasion pour le technicien de revenir sur son passage dans la capitale. Dès son arrivée, il avait partagé avec son président de l'époque Pierre Blayau son inquiétude quand à la qualité de son groupe. Lacombe souhaitait alors renforcer cette équipe du PSG avait des joueurs expérimentés, mais aussi avec des jeunes espoirs comme un certain Yoann Gourcuff.

Lacombe avait prévu un mercato XXL au PSG

« Ce n'était pas juste pour l'entraîneur que j'étais. Parce qu'en fait, deux mois après mon arrivée à Paris, on a une réunion avec le président Pierre Blayau et je fais un constat. Pour moi, l'effectif manque de leaders, manque de joueurs qui soient capables d'apporter quelque chose d'autre, avec une volonté indéniable de gagner, un manque de compétiteurs au quotidien. On fait ce constat-là et le président me dit « Ça confirme ce que l'on pensait et on va faire une autre équipe l'année prochaine. » On savait pertinemment qu'il fallait vraiment modifier des choses. Moi, j'avais commencé à contacter des joueurs. On était sur Yoann Gourcuff, je voulais faire revenir Gaby Heinze » a lâché Lacombe.

La vente du PSG a chamboulé ses plans