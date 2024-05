Luis Enrique a lancé sa révolution au PSG, c’est validé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au bout d'une année, Luis Enrique est parvenu à faire l'unanimité auprès des supporters du PSG. Mis à part sa défaite en demi-finale de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, le technicien espagnol a été salué par ses confrères, et notamment par Guy Lacombe, qui connaît parfaitement l'atmosphère parisien.

Luis Enrique a vécu une année particulièrement agitée. Ses compositions surprenantes, sa gestion du cas Kylian Mbappé, sa froideur lors de certaines conférences de presse... Le coach du PSG n'a laissé personne indifférent. Détesté ou apprécié, le technicien espagnol a essuyé de nombreuses critiques, mais a fait la sourde-oreille pour mener son équipe à un nouveau titre de champion de France, mais aussi à une demi-finale de Ligue des champions.

Luis Enrique a mené sa révolution au PSG

Lors d'un entretien accordé à Culture PSG, Guy Lacombe a tenu à saluer la force de caractère de Luis Enrique. « Je pense qu'il a le charisme, l'envergure et aussi le passé pour pouvoir être le maître à bord sur le plan technique à Paris. Et ça, c'est très important. Il est reconnu pour ça. Et effectivement, il s'en sert. On voit bien qu'il ose, il fait des choses, il bouscule les codes, il bouscule les joueurs, et à la fois, il les aime. Je crois que de ce côté-là, il fait vraiment du bon boulot à Paris » a lâché l'ancien entraîneur du PSG.

Le faux-pas Dortmund...