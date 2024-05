PSG : Grand danger, Zaïre-Emery va tout perdre ?

Arnaud De Kanel

Numéro 33 sur le dos, Warren Zaïre-Emery est passé dans une autre dimension cette saison. Alors qu'il a seulement fêté ses 18 ans au mois de mars, le milieu de terrain a gagné sa place de titulaire au PSG. Cela lui a permis d'atterrir en équipe de France avec laquelle il participera à l'Euro. Le natif de Montreuil rêve également de participer aux Jeux Olympiques mais un tel enchainement pourrait lui faire très mal.

Le football moderne laisse place aux jeunes. Séduit par Warren Zaïre-Emery, Luis Enrique lui a immédiatement fait confiance à son arrivée au PSG malgré ses 17 ans. Confiance bien rendue par le milieu de terrain parisien qui aura inscrit trois buts et délivré sept passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues. Malgré tout, Zaïre-Emery a connu une baisse de forme significative en deuxième partie de saison et son été, qui s'annonce particulièrement chargé, pourrait lui bruler les ailes.



Les JO après l'Euro ?

La saison de Warren Zaïre-Emery n'est encore pas terminée, bien au contraire Le milieu de terrain du PSG disputera la finale de la Coupe de France ce samedi soir face au LOSC avant de rejoindre l'équipe de France puisqu'il a été convoqué par Didier Deschamps pour participer à l'Euro. Mais il ne veut pas en rester là. A l'instar de Kylian Mbappé, il rêve de disputer les JO. « C'est une fois dans la vie, si je peux y participer je le ferais », confiait-il encore en mars dernier. Mais attention, le danger existe.

Pedri ne s'en est toujours pas remis