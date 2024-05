PSG : Surprise avec ce transfert à 50M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG pour 50M€ lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola a réussi à se faire une place dans le onze-type de Luis Enrique cette saison, validant même son ticket pour l’Euro avec l’équipe de France alors qu’il n’a encore jamais été sélectionné. Et le jeune attaquant de 21 ans avoue lui-même sa surprise après cette saison inattendue.

Le PSG avait misé pas moins de 50M€ sur la table l’été dernier pour déloger Bradley Barcola (21 ans) de l’OL, et ce pari s’est avéré gagnant pour Luis Enrique. L’entraîneur espagnol, grand fan du profil du jeune attaquant français, l’a petit à petit installé dans son onze-type, et Barcola a donc connu une ascension assez spectaculaire ces derniers mois au PSG. Une ascension qui lui a d’ailleurs permis d’arracher un ticket pour l’Euro 2024 à la dernière minute avec l’équipe de France…

Mbappé : Le PSG a déjà signé son successeur ? https://t.co/0BYaVVxpth pic.twitter.com/lEfZsI06DZ — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

Barcola surpris de sa saison

Interrogé par Tout Le Sport sur France 3, Bradley Barcola se prononce sur cette montée en puissance inattendue au PSG après son transfert l’été dernier : « Est-ce que j’aurais imaginé cette saison ? Franchement, pas du tout. En arrivant, je savais que ça allait être compliqué. Je savais que j’allais devoir me battre pour avoir une place. J’ai eu cette place, je me suis beaucoup battu. J’arrive à décrocher un ticket pour l’Euro au final. C’était une bonne », indique le jeune attaquant tricolore.

Nouveau challenge en Allemagne