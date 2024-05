Succession de Mbappé : Le PSG contacte un attaquant !

Thomas Bourseau

Dans les prochaines semaines, le feuilleton de la succession de Kylian Mbappé au PSG risque de connaître son lot de rebondissements. A ce jour, Lautaro Martinez semble être une option à l’étude à Paris puisque le club parisien aurait contacté son représentant Alejandro Camano. Une offre ne serait pas exclue.

Depuis quelque temps désormais, le PSG est en quête d’un attaquant pour remplacer Kylian Mbappé qui rejoindra le Real Madrid au cours du mercato estival. Les pistes se sont multipliées et notamment en Italie avec Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. Sports Zone affirmait mercredi qu’Osimhen était disponible sur le marché et que Naples pourrait se montrer ouvert à la négociation pour un transfert.

Une prolongation de contrat difficile à l’Inter pour Lautaro Martinez ?

Mais ce ne serait pas tout. Sports Zone confiait dernièrement que le comité de direction du PSG en pincerait également pour Lautaro Martinez. Et si l’on en croit le FC Inter News , une prolongation du contrat du champion du monde argentin serait de plus en plus délicate à l’instant T à l’Inter, lui qui est contractuellement lié aux Nerazzurri jusqu’en juin 2026.

Mbappé annonce du lourd après son départ du PSG https://t.co/MThiAy6Wtr pic.twitter.com/zW2mzwb2xn — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

Le PSG a appelé l’agent de Lautaro Martinez !