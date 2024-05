Mbappé s’en va, l’OM prévient le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est désormais une certitude, Kylian Mbappé ne jouera plus pour le PSG. Un coup dur pour les Parisiens, mais probablement un soulagement pour leurs concurrents en Ligue 1. A commencer par l’OM ? Pablo Longoria et Frank McCourt ne cachent en tout cas par leurs ambitions face à un PSG amoindri par le départ de son attaquant vedette.

Cette fois-ci c'est officiel, Kylian Mbappé va quitter le PSG et laissait un vide que le club parisien va devoir combler. En revanche, c'est probablement une bonne nouvelle pour les autres clubs de Ligue 1, qui imaginent avoir plus de chance de rivaliser avec le PSG sans Mbappé. Frank McCourt espère notamment y parvenir.

Sans Mbappé, l'OM se prend à rêver

« Nous faisons du sport pour gagner, c’est notre seul objectif. Je suis tout aussi excité que nos supporteurs quand on gagne et je suis tout aussi déçu qu’eux quand on perd. Évidemment, on veut se battre pour le titre, c'est le but en matière de sport », assure le propriétaire de l’OM dans une interview accordée au Figaro , avant que Pablo Longoria ne soit également interrogé sur ses ambitions après le départ de Kylian Mbappé.

«Cela doit nous permettre de réduire la différence avec le PSG»