OM : Mbappé quitte le PSG, McCourt affiche un rêve

Le départ de Kylian Mbappé du PSG a secoué le monde du football français. Ce départ ouvre une nouvelle ère en Ligue 1, et l'Olympique de Marseille y voit une opportunité unique de rivaliser plus efficacement avec son éternel rival. Frank McCourt rêve ainsi de voir l'OM au sommet de la L1.

Lors d’une interview pour le Figaro , le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt a eu le droit à de nombreuses questions sur l’avenir proche de son équipe. Et notamment les ambitions du club phocéen face à un PSG sans Kylian Mbappé. La question suivante a ainsi été posée au Bostonien : « Avec le départ de Kylian Mbappé, pensez-vous pouvoir concurrence le PSG pour le titre de champion de France ? » Cette interrogation prend tout son sens alors que l'OM cherche à capitaliser sur ce bouleversement pour s'imposer comme un sérieux prétendant au titre.

McCourt vise le sommet après le départ de Mbappé

Frank McCourt, le propriétaire de l'OM, n'a pas caché ses ambitions face à cette nouvelle donne. Répondant à la question sur la possibilité de rivaliser avec le PSG, il a déclaré : « Nous faisons du sport pour gagner, c’est notre seul objectif. Je suis tout aussi excité que nos supporters quand on gagne et je suis tout aussi déçu qu’eux quand on perd. Évidemment, on veut se battre pour le titre, c'est le but en matière de sport. » Ces propos reflètent une détermination inébranlable à voir l'OM revenir au sommet du football français. McCourt affiche clairement son rêve de voir l'OM triompher, et le départ de Kylian Mbappé pourrait bien être le catalyseur nécessaire pour y parvenir.

