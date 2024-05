Mercato - OM : Longoria en plein doute, McCourt balance tout !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au cours d’une saison éprouvante, Pablo Longoria s’est clairement interrogé sur son avenir à l’OM. Le président phocéen se projette désormais avec le club phocéen, après avoir notamment discuté avec le propriétaire Frank McCourt, qui a ouvertement maintenu sa confiance envers lui dans des entretiens accordés au Figaro et à La Provence.

Que la saison fut dure pour l’OM. Dès les premières semaines, la formation phocéenne a été marquée par une grosse crise qui aurait pu marquer un tournant dans l’histoire du club après la fameuse réunion houleuse qui s’était tenue en septembre dernier entre des dirigeants marseillais et les groupes de supporters au cours de laquelle des menaces ont été prononcées, provoquant une vague de départs dont celui de l’entraîneur Marcelino. Pablo Longoria, aussi, s’est sérieusement interrogé quant à son avenir à l’OM, mais l’intervention de Frank McCourt a visiblement été décisive.

« Mon rôle à l’époque était de soutenir Pablo, de l’encourager, de l’aider à tenir le coup »

« On en a discuté, c’était une période difficile pour tout le monde. Je comprends la déception vécue par les supporters. Le sport, ce sont des émotions, la passion. En revanche, il y a des limites à ne pas dépasser , répond Frank McCourt dans les colonnes de La Provence. Mon rôle à l’époque était de soutenir Pablo, de l’encourager, de l’aider à tenir le coup. J’ai plus d’expérience que lui, j’ai eu des hauts et des bas, dans le sport, le business et la vie. Ce contexte n’a clairement pas facilité nos résultats sportifs, mais j’étais convaincu que nous surpasserions ce moment et on l’a fait. »

« Il sera là dans les années à venir »