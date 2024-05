Mercato - PSG : Enorme désaccord pour la successeur de Mbappé ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain s’est engagé dans la grande opération du moment, soit celle pour trouver un successeur à Kylian Mbappé, qui a récemment annoncé son départ. Et la solution pourrait être double, puisque les Parisiens souhaiteraient boucler l’arrivée de non pas une, mais bien deux stars avec Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia, qui sont actuellement au Napoli.

L’été parisien pourrait décidément avoir une grosse touche napolitaine. Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, qui devrait vraisemblablement rejoindre le Real Madrid, le PSG aurait l’intention de miser sur les deux grands acteurs du Scudetto 2023 du Napoli que sont Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. Mais si pour le premier les choses devraient rapidement se boucler, c’est tout le contraire pour l’ailier géorgien.

Mbappé - Al-Khelaïfi : La presse espagnole confirme le clash au PSG https://t.co/bqBeTsGQgO pic.twitter.com/uTAHk7u6Nh — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

Osimhen et Kvaratskhelia ?

En effet, Osimhen possède une clause de départ entre 120 et 130M€. Le président Aurelio De Laurentiis a clairement annoncé vouloir le vendre cet été et si le PSG est sur le coup, en Premier League des clubs comme Chelsea ou Arsenal pourraient venir gâcher la fête. Pour Kvaratskhelia la tâche sera plus compliquée, puisque le président du Napoli souhaiterait le garder et si transfert il y a, ça devrait se boucler au moins à la même somme que son coéquipier Nigérian... ce qui ferait un pactole de 240 ou 260M€.

De Laurentiis ne veut que du cash