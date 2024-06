Mercato - PSG : Al-Khelaïfi s’adresse cash à envers Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme prévu, le Real Madrid a officialisé lundi la signature de Kylian Mbappé, qui s’est donc engagé pour cinq saisons avec l’écurie merengue. La fin d’un très long feuilleton et d’une belle histoire d’amour avec le PSG pour Mbappé, mais Nasser Al-Khelaïfi a relativisé sur le départ de son ancienne star.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est officiellement terminé ! Le Real Madrid a officialisé lundi l’arrivée du capitaine de l’équipe de France, qui avait refusé en boucle ces derniers mois de prolonger son contrat du côté du Parc des Princes. Et le PSG va donc devoir débuter un nouveau cycle avec ce départ de Mbappé en Espagne, qui est donc désormais officiel.

Un nouveau PSG sans Mbappé

Comme ce fut le cas l’été dernier avec les départs de Neymar et Lionel Messi, qui avaient respectivement quitté le PSG pour Al-Hilal et l’Inter Miami, le président Nasser Al-Khelaïfi va donc devoir recomposer une partie de son attaque sans Mbappé en vue de la saison prochaine. Mais le président du PSG, malgré les récentes rumeurs de clash en interne avec l’attaquant français, ne semble pas rancunier.

« Je souhaite le meilleur »