Mercato : Grâce au Real Madrid, Neymar double Mbappé !

Thomas Bourseau

Au printemps 2022, le PSG avait tout bonnement offert un contrat qui ne se refusait pas au clan Kylian Mbappé. Ce qui avait résulté sur son refus de rejoindre le Real Madrid. Deux ans plus tard, Mbappé s’apprête à sauter le pas et baissera ses émoluments. Au Real Madrid, de par son salaire, il sera doublé par Neymar au classement des joueurs les mieux rémunérés du monde.

Kylian Mbappé n’est officiellement plus un joueur du PSG qui lui avait offert un contrat légendaire afin de le faire poursuivre au sein du club de la capitale il y a deux années de cela. À présent agent libre après avoir refusé d’activer la clause présente dans son contrat pour le rallonger jusqu’en juin 2025, Mbappé se dirige vers le Real Madrid et l’annonce de sa venue sera faite ce lundi soir comme il l’a fait savoir au président de la République Emmanuel Macron à Clairefontaine ce lundi après-midi.

Mbappé baisse son salaire pour le Real Madrid

Kylian Mbappé a accepté de diminuer ses émoluments perçus au PSG afin de pouvoir débarquer chez le champion d’Europe sacré samedi soir à Wembley en finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (2-0). D’après les informations du journaliste Tancredi Palmeri, Mbappé serait percevrait des revenus annuels de 77,5M€ en incluant la prime à la signature de 100M€ étalée sur ses cinq saisons au Real Madrid. Soit une baisse de 16M€ par an par rapport à sa fin d’aventure au PSG.

Neymar repasse devant au classement des joueurs les mieux payés dans le monde