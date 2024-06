Mbappé au Real Madrid, son numéro enfin dévoilé !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Le capitaine de l'équipe de France a décidé de rejoindre le Real Madrid et l'annonce officielle ne devrait plus tarder à tomber. Le natif de Bondy débarquera enfin dans la capitale espagnole. Et son numéro de maillot a déjà été dévoilé.

Clap de fin pour Kylian Mbappé au PSG. Après sept ans chez les Rouge-et-Bleu , le capitaine de l’équipe de France va relever un nouveau défi ailleurs. Si Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Manchester United et Liverpool avaient dégainé pour le signer, le natif de Bondy a finalement opté pour le Real Madrid pour sa prochaine destination.

Mercato : Le PSG disparaît, le geste fort de Kylian Mbappé ! https://t.co/vqyhtVc1Pr pic.twitter.com/cLxWU5ivJq — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

Mbappé arrive au Real Madrid...

Kylian Mbappé rêve de jouer sous les couleurs de la Casa Blanca depuis l’enfance. Florentino Pérez, lui, attend la star de 25 ans depuis sept ans maintenant. Le président du Real Madrid va enfin le voir débarquer. L’annonce officielle ne devrait plus tarder à tomber. Et son numéro de maillot a déjà été dévoilé.

... et prendra le 9 de Karim Benzema !