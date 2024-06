Mbappé : La folie à 387M€ du Real Madrid !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a enfin mis ses mains sur Kylian Mbappé, joueur pour lequel le président Florentino Pérez se met en quatre depuis plus d’une décennie. Et alors qu’il arrive en tant qu’agent libre, Mbappé toucherait une belle prime à la signature de 100M€ qui lui permettrait de récolter la coquette somme de 387,5M€ sur la globalité de son aventure au Real Madrid.

Kylian Mbappé n’est pas encore officiellement un joueur du Real Madrid. Mais ça ne serait tarder. Dimanche, soit quelques heures après le 15ème sacre de l’histoire du club merengue en Ligue des champions, le journaliste Fabrizio Romano annonçait que tous les documents liés à la venue de Mbappé avaient à la fois été signés par le clan Mbappé et le comité de direction du champion d’Espagne et d’Europe.

Mbappé va toucher le pactole au Real Madrid

Lors du passage à Clairefontaine du président de la République Emmanuel Macron ce lundi midi, Kylian Mbappé a tué tout suspense en lui annonçant le moment de l’annonce tant attendue : ce (lundi) « soir ». Ces derniers temps, il a été question des chiffres contractuels de Mbappé et plus particulièrement du salaire qu’il percevra au Real Madrid. Fabrizio Romano faisait état d’une prime à la signature de 100M€ étalée sur les cinq années de son contrat à la Casa Blanca via son Here We Go Podcast. La tendance a été confirmée ce lundi par le journaliste Tancredi Palmeri.

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, c'est fait pour cet attaquant https://t.co/KYNmQF8crm pic.twitter.com/4tCbLUOx0d — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

Seulement 16M€ par an de moins qu’au PSG ?