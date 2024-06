Mercato - PSG : Réunion d’urgence pour plomber le Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Le PSG prépare de façon minutieuse son mercato estival. Leny Yoro (18 ans), qui vient d’être appelé par Thierry Henry pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 pourrait déposer ses valises dans la capitale en signant au PSG. Cependant, le Real Madrid mettrait la pression sur le joueur et le LOSC. De quoi pousser le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaïfi de faire un entretien secret à Londres pour son transfert au PSG.

Samedi soir dernier avait lieu la finale de la Ligue des champions à Wembley entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund (2-0). Quelques heures plus tôt, à l’hôtel Claridges de Londres, L’Équipe annonce que Nasser Al-Khelaïfi aurait eu un rendez-vous d’une importance capitale pour le mercato du PSG avec le co-propriétaire du LOSC : Maarten Petermann.

Leny Yoro, priorité défensive du PSG ?

le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 1er avril dernier que le PSG cherchait en plus d’un ailier gauche et d’un milieu axial, un défenseur central droit. Leny Yoro est l’une des pistes chaudes, si ce n’est la priorité du Paris Saint-Germain dans ce secteur de jeu. le10sport.com dévoilait courant janvier que le PSG tenterait le tout pour le tout cet été concernant le transfert du défenseur du LOSC de 18 ans pour qui le club lillois réclame 90M€.

Rendez-vous à Londres entre le PSG et le LOSC pour Leny Yoro