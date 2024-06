Mbappé : Une guerre d’egos au Real Madrid ? Il balance !

Thomas Bourseau

La saison prochaine, Kylian Mbappé va jouer dans une équipe composée de joueurs qui ont remporté la Ligue des champions au moins une fois. De quoi le faire relativiser à l’approche de l’annonce de son arrivée au Real Madrid. D’ailleurs, Fabrizio Romano s’est montré clair sur une éventuelle guerre d’egos.

Kylian Mbappé va disputer l’Euro avec l’équipe de France en terres allemandes du 14 juin au 14 juillet prochain. Après quoi, il sera temps pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG d’entamer sa nouvelle aventure de cinq ans, voire plus si affinités, avec le Real Madrid. La grande annonce est programmée pour ce lundi soir comme Mbappé l’a fait savoir au président de la République Emmanuel Macron à Clairefontaine ce lundi après-midi.

«Ils ne sont pas du tout jaloux»

Qu’en pense le vestiaire du Real Madrid ? Pour TNT Sports, Jude Bellingham accueillait à bras ouverts Kylian Mbappé samedi soir après le sacre du géant de la Liga en Ligue des champions. Et si l’on en croit les informations de Fabrizio Romano, le groupe entraîné par Carlo Ancelotti est sur la même longueur d’ondes. « Les joueurs du Real Madrid sont très excités par la possibilité de jouer avec Mbappé - ils ne sont pas du tout jaloux, ils croient que le Real Madrid a le meilleur projet technique au monde, et que ce qu'ils font, étape par étape, est vraiment spécial ».

Real Madrid : Mbappé vend la mèche à Macron ! https://t.co/yYb36zotbV pic.twitter.com/zTO75hev3d — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

«Ils veulent gagner toutes les compétitions auxquelles ils participent»