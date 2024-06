Mercato : Un Français va signer au Real Madrid avec Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid est désormais imminente, le Real Madrid s'active en parallèle pour boucler d'autres signatures, à commencer par celle d'une autre Français. En fin de contrat dans un an, Ferland Mendy pourrait effectivement étendre son bail. Les discussions vont prochainement s'accélérer.

C'est désormais imminent, Kylian Mbappé va devenir un joueur du Real Madrid. Le futur ex-attaquant du PSG va signer pour cinq ans avec le club merengue. La fin d'un long feuilleton qui avait récemment vu le capitaine de l'équipe de France officialiser son départ du PSG, sans préciser le nom de son futur club. Mais le faux suspens va prendre fin et Kylian Mbappé va signer jusqu'en 2029 à Madrid. La présentation du crack de Bondy attendra en revanche quelques semaines, le joueur préférant se focaliser sur l'Euro qu'il dispute avec les Bleus cet été en Allemagne.

Vers une prolongation pour Ferland Mendy ?

En revanche, le Real Madrid ne va pas se gêner pour accélérer sur son mercato. Fraîchement vainqueur de la Ligue des champions, le club merengue accélère sur plusieurs dossiers chauds, à commencer par certaines prolongations dont celle de Ferland Mendy comme le révèle MARCA . En fin de contrat en juin 2025, la situation du latéral gauche français va devoir être réglée rapidement. Les dirigeants du Real Madrid lui ont fait part de leur intérêt pour une prolongation. Mais Ferland Mendy n'a pas répondu. Il faut dire que dans le même temps, le club merengue tente de recruter Alphonso Davies.

Avec Mbappé, les Français sont en force au Real