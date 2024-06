PSG : Une star fait scandale après son départ !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Keylor Navas quitte le PSG librement et gratuitement. Alors que son prochain club reste inconnu, le gardien costaricien de 37 ans est au cœur d'un énorme scandale. En effet, un ancien employé devrait déposer une plainte à l'encontre de Keylor Navas pour travail dissimulé.

Arrivé au PSG lors de l'été 2019, Keylor Navas va claquer la porte du Parc des Princes après avoir avoir passé cinq saisons à Paris. En fin de contrat le 30 juin, le portier costaricien de 37 ans va rejoindre un tout nouveau club librement et gratuitement.

PSG - Mbappé : Un pacte secret à 200M€ ? https://t.co/MIHMTdNdR9 pic.twitter.com/fwJITMtDn0 — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

Un ancien employé va porter plainte contre Navas

Alors que sa prochaine destination n'a pas encore été dévoilée, Keylor Navas devrait être visé par une plainte ce mercredi. D'après les indiscrétions de BFM TV , un ancien employé du joueur aurait l'intention de saisir le parquet de Versailles ce mercredi pour travail dissimulé.

«On frôle l’esclavagisme moderne»