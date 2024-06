Mbappé veut rejouer à Paris, le Real Madrid a donné sa réponse

Amadou Diawara

Alors qu'il rêve de disputer les Jeux de Paris cet été, Kylian Mbappé doit obtenir l'aval du Real Madrid, son nouveau club. Interrogé sur ce dossier, Philippe Diallo a avoué qu'il avait tenté de convaincre Florentino Pérez de libérer sa recrue pour la compétition. Et à en croire le président de la FFF, le patron merengue n'a pas fermé la porte à la participation de Kylian Mbappé aux JO 2024.

Comme l'a répété Kylian Mbappé, il rêve de défendre les couleurs de l'équipe de France aux JO. Alors que les prochains Jeux se déroulent à Paris, la star de 25 ans est d'autant plus déterminée à être de la partie. Toutefois, Thierry Henry n'a pas cité le nom de Kylian Mbappé lors de l'annonce de sa liste.

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Philippe Diallo a fait un point sur le cas Mbappé. Et le président de la FFF a révélé que le Real Madrid avait laissé la porte ouverte à ce que sa nouvelle recrue participe aux Jeux Olympiques de Paris. « Que vous a dit Pérez quand vous avez évoqué le cas Mbappé ? Florentino Pérez était à l'Élysée dans le cadre d'un événement de la FIFA et a fait une réponse diplomatique en laissant entendre que les choses étaient ouvertes, on s'en est tenus à cette réponse » , a confié Philippe Diallo, avant d'en rajouter une couche.

