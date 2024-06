PSG : Mbappé est un traitre, la folle réaction d'Al-Khelaïfi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Kylian Mbappé n'a pas manqué de fustiger l'attitude de Nasser Al-Khelaïfi au lendemain de l'officialisation de sa signature au Real Madrid, en coulisses, le président du PSG serait très remonté. Il faut dire que le dirigeant qatari semble avoir du mal à digérer lorsqu'un joueur, surtout aussi important, quitte le club parisien.

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé a quitté le PSG pour s'engager avec le Real Madrid. Et dès le lendemain, l'attaquant français s'est présenté en conférence afin de se lâcher sur la gestion de Nasser Al-Khelaïfi à son égard. A la suite de ces propos, le président du PSG a été vivement critiqué, et d'ailleurs, selon Laurent Perrin, journaliste du Parisien , le dirigeant qatari, très susceptible, se sent trahi lorsqu'un joueur s'en va.

«Dans son esprit, un joueur qui quitte le PSG est un traître»

« La compétence de Nasser Al-Khelaïfi n'est plus à démontrer. Si vous en doutez, souvenez-vous de ce qu'était le PSG en 2011, quand il est arrivé. Et il ne faut pas croire que les décisions sont plus faciles quand on a beaucoup d'argent. Al-Khelaïfi est un très bon président, mais il n'a pas que des qualités. Son principal défaut vient, selon moi, de sa susceptibilité. Dans son esprit, un joueur qui quitte le PSG est un traître. C'est une réaction binaire qui n'est pas digne de son statut. Nasser a manqué de grandeur dans sa gestion du cas Mbappé », révèle-t-il dans un questions/réponses sur le site du Parisien , avant de poursuivre.

«Al-Khelaïfi n'est pas en colère parce que Mbappé va au Real mais parce qu'il quitte le PSG»