Mercato - Real Madrid : Un gros doute est levé pour Mbappé !

Depuis le 3 juin, Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. Le club merengue a mis un terme à des mois de rumeurs, bien que l’arrivée du Bondynois dans la capitale espagnole était pressentie. Certaines craintes ont été émises concernant une potentielle déstabilisation de l’effectif de Carlo Ancelotti, qui pourrait être causée par le capitaine de l’équipe de France. Et c’est le coach italien lui-même qui serait convaincu du contraire.

Les supporters du Real Madrid auront à peine eu le temps de savourer la 15ème Ligue des Champions remportée par les Merengue , que leur club a officialisé deux jours plus tard l’arrivée de Kylian Mbappé. Un nouveau moment de joie pour tous les fans du Champion d’Europe, mais la venue du joueur de 25 ans soulève également quelques questions. Si l’intégration du Français d’un point de vue tactique reste encore un mystère, certains s’inquiètent de voir le meilleur buteur de l’histoire du PSG vouloir voir les projecteurs braqués sur lui. Mais pour Carlo Ancelotti, il n’y aurait aucune crainte.

« En quoi un joueur qui marque un but par match va-t-il poser problème ? »

D’après les informations de José Félix Díaz, journaliste pour AS , plusieurs rencontres se sont succédées à Valdebebas après l'officialisation de la signature de Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti aurait été présent à certaines d’entre elles. Et d’après le journaliste espagnol, l’Italien aurait prononcé ces mots : « E n quoi un joueur qui marque un but par match va-t-il poser problème ? Il y a 0 doute. » Un message clair.

Changement de composition pour Ancelotti ?

L’une des grandes intrigues concernant l’arrivée de Kylian Mbappé, est le rôle qu’il occupera au sein de l’attaque du Real Madrid, mais également l’avenir de Rodrygo. Le Brésilien forme un duo d’attaque flamboyant avec son compatriote Vinicius cette saison, et une arrivée du Bondynois dans la configuration actuelle mettrait probablement le joueur de 23 ans sur le banc de touche. Il n’est donc pas impossible de voir Carlo Ancelotti changer de dispositif la saison prochaine.